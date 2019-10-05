Mulher é encontrada morta dentro de carro em Marataízes

Rosângela Nascimento Gonçalves Crédito: Arquivo pessoal

, na madrugada deste sábado (5). Rosângela Nascimento Gonçalves, como foi identificada pela polícia, estava caída na parte da frente entre os bancos do motorista e do carona, e tinha marcas de tiro pelo corpo. Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta dentro de um carro em Marataízes , na madrugada deste sábado (5). Rosângela Nascimento Gonçalves, como foi identificada pela polícia, estava caída na parte da frente entre os bancos do motorista e do carona, e tinha marcas de tiro pelo corpo.

O carro, um Volkswagen Gol Branco, estava parado em uma rua do bairro Barra de Itapemirim, próximo ao antigo Centro de Atenção Integrada à Criança e Adolescente (CAIC), escola em tempo integral.

A filha da vítima relatou à PM no local que estava em casa quando ouviu disparos. Segundo PMs que atenderam a ocorrência, o marido de Rosângela também foi assassinado há mais de dois anos em uma área próxima do local onde ela foi encontrada morta.

Quando os policiais e os agentes da Guarda Municipal de Marataízes chegaram ao local, a mulher já estava morta.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso está sendo tratado inicialmente como possível feminicídio, mas nenhuma motivação é descartada na investigação. Investigadores da Polícia relataram que um dos suspeitos de cometer o crime já teve um relacionamento com a vítima. Eles não souberam informar se o casal estava separado ou se eles ainda mantinham uma relação. Quando a perícia chegou ao local, o veículo ainda estava ligado."O corpo de Rosângela Nascimento Gonçalves, 49 anos, havia sido encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e já foi liberado pelos familiares. A filha da vítima, de 20 anos, se apresentou espontaneamente na Delegacia Regional de Itapemirim e prestou esclarecimentos do fato", diz a nota.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. O suspeito do crime, de acordo com a polícia, fugiu do local e até o momento não foi detido.