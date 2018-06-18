Motoristas furam bloqueio e passam por trecho fechado na ES 177

Motoristas não respeitam sinalização e passam por rodovia interditada em Muqui Crédito: Matheus Martins

Motoristas não estão respeitando a sinalização e continuam passando pela Rodovia ES 177  que liga Muqui a Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. O local foi interditado no último sábado (16) devido ao risco de desmoronamento da encosta às margens da pista. Ainda não existe previsão para que o trecho seja liberado.

De acordo com o o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o bloqueio do tráfego no quilômetro 14 foi necessário devido ao risco de deslizamento de encosta, já que, nas últimas semanas, a situação se agravou com o aumento da movimentação de terra. Ainda de acordo com o DER, a interdição na região conhecida como Serra da Aliança será por tempo indeterminado.

É fácil notar a interdição, mesmo assim, muitos não obedecem e algumas placas foram arrancadas e um caminho foi aberto. Os motoristas passam sem medo do perigo. A dona de casa Adriana dos Santos chegou a ouvir parte da encosta desmoronar. Antes ouvia quando caia. É muito perigoso. Qualquer um que passar de carro ou de moto pode ser atingido qualquer momento, contou.

A distância entre Jerônimo Monteiro e Muqui passando pela ES 177 é de aproximadamente 19 km. Só que, com o bloqueio da pista, a única alternativa é passar por Cachoeiro de Itapemirim, aí são mais 60 quilômetros de estrada, o que preocupa moradores da região, principalmente porque não tem prazo para solução do problema.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informou que nesta segunda-feira (18) técnicos do DER se reunirão com os moradores das proximidades da área interditada para avaliarem a possibilidade de criação de um desvio destinado ao tráfego local. O objetivo de criar alternativas para o fluxo local na região afetada pela interdição.

O DER ressaltou que os motoristas que estão furando o bloqueio e derrubando as placas poderão ser penalizados porque estão infringindo uma determinação que foi publicada em Diário Oficial. Uma equipe do órgão já esteve na manhã desta segunda-feira (18) no local, identificou o problema e mais placas serão colocadas ao longo do trecho, assim como as duas prefeituras também farão sinalizações com faixas.

Em relação às barreiras, o DER garantiu que serão colocadas de maneira que não prejudiquem os deslocamentos dos proprietários das propriedades próximas e moradores ao longo da rodovia. Finalizou afirmando que nesta terça-feira (19) especialistas das duas maiores empresas do Brasil de contenção de encostas, juntamente com a equipe especializada do DER, vão avaliar as medidas de engenharia para possível elaboração de projeto.

AULAS

Por telefone, a Secretária de Educação de Muqui, Eliane Eduardo de Oliveira, explicou que os prefeitos de Muqui e Jerônimo Monteiro se reuniram e concordaram em transferir os alunos para as escolas da respectivas cidades de acordo com a necessidade.

Os alunos que estudam no ensino médio estão ficando em casa, na sede do município. Já o transporte universitário, que antes passava pela ES 177, agora está passando por Cachoeiro de Itapemirim.