Motoristas de ônibus fazem paralisação em Cachoeiro de Itapemirim

Motoristas e cobradores paralisaram as atividades na tarde desta quarta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os trabalhadores do Consórcio Novo Trans, que fazem o transporte coletivo no município, reivindicam o salário de março atrasado.

Segundo os passageiros, a paralisação dos ônibus começou por volta das 16h30, no ponto da Linha Vermelha, Centro, e ao longo da Bernardo Horta, nos bairros Guandu e Consolação.

O presidente do Sindicato dos Motoristas, Elias Spoladore, informou que a categoria não sabia da manifestação, porém afirmou que um grupo de trabalhadores esteve no sindicato nesta quarta-feira. Um grupo veio ao sindicato para pedir que o salário de março fosse pago. Apoiamos a iniciativa, mas expõe e prejudica a população. Muitos trabalhadores estão no limite de uma sequência de atrasos em dois anos, afirmou Spoladore.