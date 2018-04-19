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Manifestação

Motoristas de ônibus fazem paralisação em Cachoeiro de Itapemirim

Os trabalhadores do Consórcio Novo Trans, que fazem o transporte coletivo no município, reivindicam o salário de março atrasado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 21:03

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 21:03

Motoristas e cobradores paralisaram as atividades na tarde desta quarta-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os trabalhadores do Consórcio Novo Trans, que fazem o transporte coletivo no município, reivindicam o salário de março atrasado.
Segundo os passageiros, a paralisação dos ônibus começou por volta das 16h30, no ponto da Linha Vermelha, Centro, e ao longo da Bernardo Horta, nos bairros Guandu e Consolação. 
O presidente do Sindicato dos Motoristas, Elias Spoladore, informou que a categoria não sabia da manifestação, porém afirmou que um grupo de trabalhadores esteve no sindicato nesta quarta-feira. Um grupo veio ao sindicato para pedir que o salário de março fosse pago. Apoiamos a iniciativa, mas expõe e prejudica a população. Muitos trabalhadores estão no limite de uma sequência de atrasos em dois anos, afirmou Spoladore.
O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, também informou que foi surpreendido com a paralisação. Eles tentam dialogar para que os motoristas voltem a circular na cidade. "Fomos na rua e sinalizamos que iremos pagar no sábado (21), mesmo assim, não voltaram. O número de passageiros caiu, a tarifa na cidade está defasada e o custo é alto", justificou. 

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