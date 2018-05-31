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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Motoristas ainda fazem filas para abastecer em Cachoeiro de Itapemirim

Procon de Cachoeiro estabeleceu um limite de abastecimento para cada veículo

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 19:37
Mesmo após o fim da greve dos caminhoneiros, ainda existia fila nos postos de Cachoeiro. Na foto, uma fila formada na contramão da via Crédito: Internauta
Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento de combustível começa a voltar ao normal em toda a região Sul do Espírito Santo. Porém, algumas cidades ainda estão com as bombas secas. A previsão do Sindipostos é de que tudo esteja normalizado em 24 horas, ou seja, nesta sexta-feira (1).
Dos 46 postos de combustíveis de Cachoeiro de Itapemirim, pelo menos sete postos foram abastecidos e contam com filas. Mas, se comparadas ao tamanho dos dias anteriores, elas são bem menores.
Com o objetivo de tentar garantir combustíveis para o maior número de pessoas, o Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim estabeleceu que cada cliente pode abastecer R$ 50 em motocicletas e R$ 100 em veículos, a recomendação segue até que a situação normalize.
 

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