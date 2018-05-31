Motoristas ainda fazem filas para abastecer em Cachoeiro de Itapemirim

Mesmo após o fim da greve dos caminhoneiros, ainda existia fila nos postos de Cachoeiro. Na foto, uma fila formada na contramão da via Crédito: Internauta

Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento de combustível começa a voltar ao normal em toda a região Sul do Espírito Santo. Porém, algumas cidades ainda estão com as bombas secas. A previsão do Sindipostos é de que tudo esteja normalizado em 24 horas, ou seja, nesta sexta-feira (1).

Dos 46 postos de combustíveis de Cachoeiro de Itapemirim, pelo menos sete postos foram abastecidos e contam com filas. Mas, se comparadas ao tamanho dos dias anteriores, elas são bem menores.

Com o objetivo de tentar garantir combustíveis para o maior número de pessoas, o Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim estabeleceu que cada cliente pode abastecer R$ 50 em motocicletas e R$ 100 em veículos, a recomendação segue até que a situação normalize.