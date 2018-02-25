Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista perde controle e tomba em serra de Cachoeiro

Quando perdeu o controle do veículo, motorista jogou o caminhão para o acostamento. Vítima sofreu apenas escoriações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 16:08

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 16:08

O motorista de um caminhão baú perdeu o controle do veículo, na manhã deste domingo (25), e acabou tombando ao bater em um barranco às margens da ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Vargem Alta. O acidente aconteceu próximo a radares, na serra de Soturno, em Cachoeiro.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 9h30. O motorista, que sofreu apenas escoriações, contou aos militares que descia a serra quando perdeu o controle do veículo e o jogou para o acostamento, na contramão.
O caminhão baú é de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, e estava carregado de tomate. Ainda de acordo com a polícia, um guincho para desvirar o veículo e um outro caminhão, para realizar o transbordo, estão a caminho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados