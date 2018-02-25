Motorista perde controle e tomba em serra de Cachoeiro

O motorista de um caminhão baú perdeu o controle do veículo, na manhã deste domingo (25), e acabou tombando ao bater em um barranco às margens da ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Vargem Alta. O acidente aconteceu próximo a radares, na serra de Soturno, em Cachoeiro.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 9h30. O motorista, que sofreu apenas escoriações, contou aos militares que descia a serra quando perdeu o controle do veículo e o jogou para o acostamento, na contramão.