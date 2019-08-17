Motorista perde controle e carro fica pendurado em muro no ES

Uma motorista perdeu o controle do carro na manhã deste sábado (17) dentro do estacionamento de um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta Sul, o estabelecimento fica no bairro Gilberto Machado, área de grande fluxo de pessoas e veículos.
Para os funcionários do local, a mulher relatou que o carro perdeu o freio e, por isso, ela acabou batendo no muro do local. Por pouco o veículo não caiu na avenida. Apesar do susto, ninguém se feriu.