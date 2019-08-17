Motorista perde controle e carro fica pendurado em muro no ES

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo

Uma motorista perdeu o controle do carro na manhã deste sábado (17) dentro do estacionamento de um supermercado de, no Sul do

De acordo com a reportagem da TV Gazeta Sul , o estabelecimento fica no bairro Gilberto Machado, área de grande fluxo de pessoas e veículos.

Para os funcionários do local, a mulher relatou que o carro perdeu o freio e, por isso, ela acabou batendo no muro do local. Por pouco o veículo não caiu na avenida. Apesar do susto, ninguém se feriu.