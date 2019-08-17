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Cachoeiro de Itapemirim

Motorista perde controle e carro fica pendurado em muro no ES

O acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. Apesar do susto, ninguém se feriu

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 10:35

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 ago 2019 às 10:35
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Michelle Dadalto
Uma motorista perdeu o controle do carro na manhã deste sábado (17) dentro do estacionamento de um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta Sul, o estabelecimento fica no bairro Gilberto Machado, área de grande fluxo de pessoas e veículos. 
> Mulher é presa com cocaína avaliada em R$ 50 mil em Cachoeiro
Para os funcionários do local, a mulher relatou que o carro perdeu o freio e, por isso, ela acabou batendo no muro do local. Por pouco o veículo não caiu na avenida. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Acidente aconteceu no estacionamento de um supermercado em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Michelle Dadalto

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