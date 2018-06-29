Motorista morre em acidente na BR 101 em Anchieta

O motorista dos Correios morreu a caminho do hospital Crédito: Reprodução | TV Gazeta

BR 101 em Anchieta, no Sul do Estado. Um acidente envolvendo uma carreta de transportes de cargas e uma dos Correios deixou um morto na noite de quinta-feira (28), por volta das 23 horas, no quilômetro 349, daem

De acordo com a Eco101  concessionária que administra a via  duas ambulâncias foram acionadas para o resgate das vítimas. O condutor da carreta dos Correios chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do local. Já o motorista do veículo de cargas saiu ileso do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local.

Em nota, os Correios comentaram sobre a fatalidade. "Os Correios lamentam o acidente e o falecimento do empregado terceirizado. A carreta faz parte da frota da empresa terceirizada Print e seguia de São Paulo para Salvador. Os Correios foram informados de que o motorista recebeu primeiros-socorros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente", finalizou.