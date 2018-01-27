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Sul do ES

Motorista morre em acidente de trabalho em Guaçuí

Ele trabalhava no corte de madeira quando seu caminhão se movimentou e o atropelou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 16:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 16:24

Vítima morreu logo após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 45 anos morreu enquanto ajudava no corte e carregamento de toras de eucalipto na zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta sexta-feira (26). Segundo a polícia, Nilson de Oliveira, de 45 anos, teve as pernas esmagadas pelo caminhão. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.
O acidente aconteceu na Rodovia BR 484, zona rural do município, por volta das 21h40. De acordo com os militares, a vítima trabalhava com o corte de madeira quando o caminhão, um Ford Cargo, se moveu e a atropelou.
O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ainda com sinais vitais, mas morreu logo após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.

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