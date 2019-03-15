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ES 490

Motorista morre após caminhão tombar em Itapemirim

O acidente foi por volta das 6h em uma curva perto da entrada da localidade de Graúna

Publicado em 15 de Março de 2019 às 13:37

Publicado em 

15 mar 2019 às 13:37
Um motorista de 28 anos morreu após a caminhão em que estava tombar na manhã desta sexta-feira (15) na Rodovia ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul. Colt Guimarães Costa estava sozinho no veículo e as causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta das 6h em uma curva próximo à entrada da localidade de Graúna. Por causas ainda desconhecidas, o motorista teria perdido controle do veículo caído em uma ribanceira.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para retirar o corpo do motorista do local. O veículo tem placas de Itapemirim e seguia sentido Marataízes- Safra.
No local, segundo a polícia tem uma curva muito fechada onde acontecem muitos acidentes com mortes. O corpo de Colt foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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