Motorista morre após caminhão tombar em Itapemirim

Um motorista de 28 anos morreu após a caminhão em que estava tombar na manhã desta sexta-feira (15) na Rodovia ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul. Colt Guimarães Costa estava sozinho no veículo e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta das 6h em uma curva próximo à entrada da localidade de Graúna. Por causas ainda desconhecidas, o motorista teria perdido controle do veículo caído em uma ribanceira.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para retirar o corpo do motorista do local. O veículo tem placas de Itapemirim e seguia sentido Marataízes- Safra.