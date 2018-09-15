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Violência no Trânsito

Motorista morre após caminhão capotar em Cachoeiro

Ele estava sozinho no veículo e as causas do acidente ainda são desconhecidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 19:25

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 19:25

Motorista morre após caminhão capotar em Cachoeiro Crédito: Foto Internauta
Um motorista ainda não identificado morreu após o caminhão em que estava capotar na tarde desta sábado (15) na rodovia ES 489, na localidade de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado. Ele estava sozinho no veículo e as causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 13h40. O local é conhecido como subida de Baleeira, trecho que liga Itaoca a Gironda. O veículo com placas de Minas Gerais foi parar na canaleta às margens da rodovia. O motorista ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos.
O resgate do Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para retirar o corpo do local. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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