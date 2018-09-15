Motorista morre após caminhão capotar em Cachoeiro Crédito: Foto Internauta

Um motorista ainda não identificado morreu após o caminhão em que estava capotar na tarde desta sábado (15) na rodovia ES 489, na localidade de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado. Ele estava sozinho no veículo e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 13h40. O local é conhecido como subida de Baleeira, trecho que liga Itaoca a Gironda. O veículo com placas de Minas Gerais foi parar na canaleta às margens da rodovia. O motorista ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos.

O resgate do Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados para retirar o corpo do local. O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.