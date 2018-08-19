Motorista fica ferido em acidente na BR 482 em Alegre

Acidente na BR 482, em Alegre Crédito: Divulgação | PM

Um acidente na BR 482 em Alegre , Sul do Estado, na madrugada deste domingo (19), envolvendo um veículo e um caminhão deixou uma pessoa ferida.

O motorista de 26 anos que dirigia o carro Polo, de cor prata, ficou preso às ferragens. Após resgate, foi levado ao PA da cidade com lesões na cabeça. O condutor do caminhão, um homem de 46 anos, não teve ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Polo não conseguiu fazer a curva e bateu na lateral do caminhão, que seguia em direção a Alegre.

Os bombeiros providenciaram a limpeza da pista que estava com óleo derramado e removeram o veículo para lateral para evitar novos acidentes. A colisão foi tão forte que chegou a quebrar os dois eixos traseiros do caminhão.