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Cachoeiro de Itapemirim

Motorista fica ferido e carga de banana se espalha após acidente

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 17:54

Publicado em 25 de Março de 2018 às 17:54

Acidente na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leonardo Bedim
O motorista de um caminhão carregado com bananas ficou ferido após se envolver em um acidente na serra de Soturno, na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (25).
> Leia mais notícias do Sul do Espírito Santo
O veículo, com placa do Rio de Janeiro, parou a vários metros da estrada, descendo um barranco às margens da rodovia. Toda a carga ficou espalhada pela ribanceira e, de acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Carga e caminhão na ribanceira chamaram a atenção de populares Crédito: Internauta/Gazeta Online

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