Motorista fica ferido e carga de banana se espalha após acidente

O motorista de um caminhão carregado com bananas ficou ferido após se envolver em um acidente na serra de Soturno, na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (25).

O veículo, com placa do Rio de Janeiro, parou a vários metros da estrada, descendo um barranco às margens da rodovia. Toda a carga ficou espalhada pela ribanceira e, de acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.