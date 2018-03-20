Motorista fica ferido após colisão entre carros em Cachoeiro

Motorista fica ferido após batida entre veículos em Cachoeiro Crédito: Internauta via Whasapp

Um motorista ficou ferido após se envolver em uma batida entre dois veículos na noite desta segunda-feira (19) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h na Rodovia ES 482. o veículo, modelo Honda Fit, seguia sentido Centro, mas ainda não se sabe em que direção o outro carro, Volkswagem Gol, seguia. Os dois veículos bateram e, com o impacto, foram parar no acostamento.

Dentro dos veículos estavam somente os motoristas. O condutor do Gol não se feriu, já o motorista do outro veículo bateu com a cabeça no volante e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi atendido e liberado. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.



