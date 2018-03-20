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Sul do ES

Motorista fica ferido após colisão entre carros em Cachoeiro

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (19) no bairro BNH

Publicado em 20 de Março de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 13:05
Motorista fica ferido após batida entre veículos em Cachoeiro Crédito: Internauta via Whasapp
Um motorista ficou ferido após se envolver em uma batida entre dois veículos na noite desta segunda-feira (19) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h na Rodovia ES 482. o veículo, modelo Honda Fit, seguia sentido Centro, mas ainda não se sabe em que direção o outro carro, Volkswagem Gol, seguia. Os dois veículos bateram e, com o impacto, foram parar no acostamento.
Dentro dos veículos estavam somente os motoristas. O condutor do Gol não se feriu, já o motorista do outro veículo bateu com a cabeça no volante e foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi atendido e liberado. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
 
 

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