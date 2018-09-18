Um motorista ficou ferido após uma carreta tombar na madrugada desta terça-feira (18), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
O acidente aconteceu por volta das 4h. De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi retirado de dentro da carreta por populares e levado para o hospital. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Como o veículo ficou tombado fora da pista, o trânsito não precisou ser interrompido.
Motorista fica ferido após carreta tombar em Cachoeiro