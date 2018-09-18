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Motorista fica ferido após carreta tombar em Cachoeiro

O acidente aconteceu por volta das 4h na Rodovia do Frade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 13:38

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 13:38

Motorista fica ferido após carreta tombar em Cachoeiro Crédito: Foto Internauta - Josiane de Melo
Um motorista ficou ferido após uma carreta tombar na madrugada desta terça-feira (18), na Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
O acidente aconteceu por volta das 4h. De acordo com a Polícia Militar, o motorista foi retirado de dentro da carreta por populares e levado para o hospital. O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima. Como o veículo ficou tombado fora da pista, o trânsito não precisou ser interrompido.
Motorista fica ferido após carreta tombar em Cachoeiro

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