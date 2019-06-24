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Acidente

Motorista fica ferido após capotar com carro na BR 393, em Cachoeiro

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 15:27

Publicado em 

24 jun 2019 às 15:27
Um veículo capotou na noite deste domingo, na BR 393, conhecida como Rodovia Cachoeiro x Muqui, no Sul do Estado. O acidente foi próximo à localidade de Santa Fé de Cima, em Cachoeiro de Itapemirim, e o condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente com o Golf aconteceu por volta das 21h30. O Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, informou que o motorista apresentava ferimentos na cabeça e estava inconsciente.
Ele foi imobilizado e levado até a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
 

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