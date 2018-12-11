Motorista fica ferido após capotar com carreta na BR 101 Sul

Um motorista ficou ferido após uma carreta tombar na manhã desta terça-feira (11) no km 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, não há interdição de pista, mas os usuários encontram lentidão no trecho, sentido sul, devido aos curiosos que param para observar a ocorrência. O trecho está sinalizado.
Para atendimento da ocorrência foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, guinchos, ambulância), além do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência está em andamento e as equipes estão em atendimento ao motorista.