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Rio Novo

Motorista fica ferido após capotar com carreta na BR 101 Sul

Não há interdição de pista. As causas do acidente ainda são desconhecidas

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 12:17
Motorista fica ferido após acidente na BR 101 Crédito: Jadir - Internauta Gazeta Online
Um motorista ficou ferido após uma carreta tombar na manhã desta terça-feira (11) no km 387 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, não há interdição de pista, mas os usuários encontram lentidão no trecho, sentido sul, devido aos curiosos que param para observar a ocorrência. O trecho está sinalizado.
Para atendimento da ocorrência foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, guinchos, ambulância), além do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência está em andamento e as equipes estão em atendimento ao motorista.

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