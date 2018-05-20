Motorista fica ferido após capotar carro em São José do Calçado

Um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar na rodovia ES 487, próximo à Fazenda Terra do Sol, a dois quilômetros de São José do Calçado, no início da noite deste sábado (19). O carro modelo VW Crossfox parou no pasto às margens da rodovia.
De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Márcio, mais conhecido como Chasquento. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual São José do Calçado, onde segue internado em observação.
Com informações do colaborador do Gazeta Online Alan Gonçalves.