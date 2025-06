Acidente no Sul

Motorista dorme ao volante e bate na Beira-Rio em Cachoeiro de Itapemirim

Filho do condutor, uma criança de 4 anos, sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local após o impacto

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:38

Um acidente na Avenida Beira-Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã de sábado (28), mobilizou equipes de emergência após um motorista perder o controle do veículo e colidir contra uma estrutura metálica às margens da via. >

Segundo a Polícia Militar, o motorista informou que trafegava pelo local quando acabou adormecendo ao volante, perdendo o controle da direção. O carro seguia sentido Centro, quando atingiu a estrutura metálica instalada em frente a uma farmácia, no bairro Guandu. >

No veículo, estava também o filho do motorista, uma criança de 4 anos, que sofreu ferimentos leves. A criança recebeu atendimento imediato no local por uma socorrista, que a amparava quando a equipe policial chegou. O condutor não teve ferimentos. >

Foi realizado o teste do bafômetro no motorista, que teve resultado negativo para consumo de álcool. A documentação do veículo estava regularizada. A remoção do carro foi feita com o auxílio de um guincho particular, por solicitação do próprio proprietário. >

