Motorista de carreta morre em acidente na BR 101, em Mimoso do Sul

Um motorista de 39 anos morreu na tarde deste domingo (18) após tombar a carreta que dirigia na BR 101, na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ronilton Ferreira Pêgo seguia sentido Rio de Janeiro e morreu no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, no km 460,0 da BR 101 por volta das 17h15. O caminhoneiro perdeu o controle da carreta, Iveco/Stralis 570s41T, e tombou na pista. O veículo transportava um contêiner.