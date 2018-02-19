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Veículo tombou

Motorista de carreta morre em acidente na BR 101, em Mimoso do Sul

Veículo transportava um contêiner e seguia para o Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 16:07

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 16:07

Um motorista de 39 anos morreu na tarde deste domingo (18) após tombar a carreta que dirigia na BR 101, na altura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Ronilton Ferreira Pêgo seguia sentido Rio de Janeiro e morreu no local.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, no km 460,0 da BR 101 por volta das 17h15. O caminhoneiro perdeu o controle da carreta, Iveco/Stralis 570s41T, e tombou na pista. O veículo transportava um contêiner.
O trânsito seguiu em meia pista para a retirada do corpo da vítima, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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