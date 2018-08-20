Motorista com sinais de embriaguez chama a PM após acidente no ES

Ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas foi liberado após pagar fiança. De acordo com o secretário de Segurança de Marataízes, os guardas municipais estiveram no local e verificaram que a câmera foi derrubada. O prejuízo, considerando o equipamento e o poste, foi de R$ 5 mil. O motorista afirmou que vai arcar com o dano, segundo o secretário Anderson Gouveia.