Motorista com sinais de embriaguez chama a PM após acidente no ES

Um motorista de 40 anos perdeu o controle do carro e destruiu um poste na chegada do município de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na madrugada deste domingo (19). Foi a própria vítima que acionou a polícia após a batida. Ele estava com sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. O impacto danificou a câmera de segurança da prefeitura.
Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Ford Focus Sedan seguia sentido Cachoeiro a Marataízes. Ele bateu no poste e danificou a parede de uma loja. O motorista foi encaminhado à delegacia de plantão de Itapemirim. O teste do bafômetro apontou 0,9 miligramas de álcool por litro de ar expelido.
Ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas foi liberado após pagar fiança. De acordo com o secretário de Segurança de Marataízes, os guardas municipais estiveram no local e verificaram que a câmera foi derrubada. O prejuízo, considerando o equipamento e o poste, foi de R$ 5 mil. O motorista afirmou que vai arcar com o dano, segundo o secretário Anderson Gouveia.