Motorista carrega moto dentro de carro com porta aberta no ES

Flagrante foi registrado na ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 20:57 - Atualizado há 6 anos

Irregularidade foi flagrada no domingo (28) em Pacotuba Crédito: Giovani de Oliveira Garcia

Um motorista flagrou uma cena inusitada na ES 482, na altura da Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele passava pela rodovia no domingo (28), quando viu um carro transportando uma moto no banco traseiro do veículo, com a porta aberta. Uma viatura policial chega a cruzar com a irregularidade na estrada, mas nada é feito.

Segundo o motorista que flagrou a infração, Giovani de Oliveira Garcia, ele seguia para o município de Alegre quando, por volta das 16h, flagrou o carro. “Engraçado que a PM passou na hora e não fez nada. Não conseguiu fazer a ligação para o 190 na hora”, conta Giovani.





Questionados sobre o fato, a Polícia Militar informou por meio de nota que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o transporte de cargas em veículo de passeio fora dos limites do veículo implica em infração grave, com multa estipulada em R$ 195,23, cinco pontos na carteira do condutor e possibilidade de retenção do veículo e da carga.

Disse ainda que não tem como saber se foi feita a abordagem pela viatura que passou no sentido contrário, pois não possuem acesso a ocorrências de infração de trânsito. Qualquer cidadão que verificar esse tipo de situação pode acionar o 190 e informar à polícia.

