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Acidente

Motorista capota na ES 490 em Marataízes

O condutor do veículo disse à Polícia Militar que havia areia na pista; ele perdeu o controle da direção e capotou

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 20:38
Carro capota em Marataízes Crédito: Adriano Maratimba
O motorista de um Volkswagen Polo capotou por volta das 13 horas, quando seguia sentido Marataízes, na ES 490, que liga o balneário a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida aconteceu na região de Córrego do Ouro e o motorista saiu sem ferimentos.
À Polícia Militar, o motorista contou que seguia sentido Garrafão, Itapemirim, quando passou por areia na pista, em uma curva. Ele perdeu o controle do veículo e capotou às margens da pista. Não houve interdição de pista. Um guincho foi acionado e retirou o carro do local.
> Motorista capota na BR 101 em Anchieta

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