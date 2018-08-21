Motorista capota na ES 490 em Marataízes

O motorista de um Volkswagen Polo capotou por volta das 13 horas, quando seguia sentido Marataízes, na ES 490, que liga o balneário a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A batida aconteceu na região de Córrego do Ouro e o motorista saiu sem ferimentos.
À Polícia Militar, o motorista contou que seguia sentido Garrafão, Itapemirim, quando passou por areia na pista, em uma curva. Ele perdeu o controle do veículo e capotou às margens da pista. Não houve interdição de pista. Um guincho foi acionado e retirou o carro do local.