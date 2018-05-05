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Acidente

Motorista bate em ponto de ônibus após passar em buraco em Cachoeiro

Vítima contou que perdeu o controle do veículo após passar por um dos buracos da Avenida Jones dos Santos Neves

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 18:18
Uma motorista ficou ferida na noite desta sexta-feira (04) após bater o carro no poste, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela contou que perdeu o controle do veículo após passar por um dos buracos da Avenida Jones dos Santos Neves.
O acidente aconteceu durante a noite, no bairro Caiçara. Segundo depoimento da vítima para os bombeiros, os buracos na pista provocaram o acidente. Ela passou por um deles, perdeu o controle do veículo e batendo no ponto de ônibus na avenida.
O Corpo de Bombeiros precisou usar uma máquina que corta metal para abrir a porta do carona a vítima. Apesar do estrago no veículo, ela encaminhada para hospital sem gravidade. 
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela avenida, informou que vai mandar uma equipe ao local e ver se o buraco é resultado do desgaste da pista ou consequência de uma obra mal acabada. O órgão também alerta os motoristas para que respeitem o limite de velocidade do trecho, que é baixo.
 

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