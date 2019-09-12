Motociclista morre em Vargem Alta após bater em caminhão

Um acidente na noite desta quarta-feira (11), na ES-164, em Vargem Alta, na região Serrana do Estado, terminou com um motociclista morto após bater na traseira de um caminhão.
Segundo a Polícia Militar, o caminhão, com carroceria caçamba, estava estacionado às margens da rodovia, na altura da localidade de Santana.
O motociclista, de 46 anos, teve o óbito constatado no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia não divulgou a identidade da vítima.