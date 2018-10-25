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Marataízes

Motociclista morre em acidente no Sul do ES

O corpo de Rosimar da Rocha Pereira foi localizado por motoristas que passavam pelo local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 15:03

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 15:03

Homem morre após acidente motociclístico em Mataraízes Crédito: Internauta
Um homem de 41 anos morreu após se envolver em um acidente na madrugada desta quinta-feira (25), na Rodovia ES 060, na altura de Caculucagem, em Marataízes, no Litoral Sul. 
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista identificado como Rosimar da Rocha Pereira seguia na rodovia sentido Marataízes - Presidente Kennedy. Ele estava em uma motocicleta modelo CG Titan de cor verde e não teria conseguido fazer a curva e foi parar às margens da rodovia em um canteiro de obras.
O corpo de Rosimar foi localizado por volta das 5h30 por motoristas que passavam pelo local e, após ser periciado, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. 
 

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