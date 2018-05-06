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Acidente

Motociclista morre em acidente na ES 060 em Itapemirim

Samuel da Silva Santos pilotava uma Honda Pop e morreu na hora

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 20:19
Um motociclista morreu ao bater contra um carro, um Volkswagen Fox, na ES 060, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na manhã de domingo (6). O motorista contou à polícia que a vítima tentou ultrapassar um ônibus em uma curva, invadiu a contramão e bateu na lateral do carro. Samuel da Silva Santos morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, a batida foi por volta das 8h40 em Itaipava, próximo a um cemitério. O motociclista, em uma Honda Pop, bateu na lateral do carro. Ele era morador de Barra de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
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O motorista de 20 anos, que seguia de Piúma para o Centro de Itapemirim, fez teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica e foi encaminhado à Delegacia de Itapemirim para depoimento.

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