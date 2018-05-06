Motociclista morre em acidente na ES 060 em Itapemirim

Um motociclista morreu ao bater contra um carro, um Volkswagen Fox, na ES 060, em Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na manhã de domingo (6). O motorista contou à polícia que a vítima tentou ultrapassar um ônibus em uma curva, invadiu a contramão e bateu na lateral do carro. Samuel da Silva Santos morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, a batida foi por volta das 8h40 em Itaipava, próximo a um cemitério. O motociclista, em uma Honda Pop, bateu na lateral do carro. Ele era morador de Barra de Itapemirim. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.