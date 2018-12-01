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Motociclista morre em acidente na BR 482 em Alegre

Eduardo Xavier de Carvalho, 37 anos, chegou a ser levado para o Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 17:36
Crédito: Arquivo | GV
Um homem de 37 anos morreu após um acidente entre um caminhão e uma motocicleta na noite desta sexta-feira (30) na BR 482, em Alegre na região do Caparaó. Eduardo Xavier de Carvalho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão, um homem de 55 anos, não se feriu.
> 'Agora acredito em Deus', diz sobrevivente de acidente
De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 20h. O motorista do caminhão contou que estava seguindo de Cachoeiro de Itapemirim para Dores do Rio Preto, quando foi surpreendido pelo motociclista que seguiria na contramão. Ele disse ainda que tentou desviar da moto jogando o caminhão para a esquerda, mas não conseguiu.
O motociclista foi levado para o Pronto Socorro de Alegre, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista foi levado para a delegacia, submetido ao teste de bafômetro que constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica.
O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
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