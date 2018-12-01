Motociclista morre em acidente na BR 482 em Alegre

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 20h. O motorista do caminhão contou que estava seguindo de Cachoeiro de Itapemirim para Dores do Rio Preto, quando foi surpreendido pelo motociclista que seguiria na contramão. Ele disse ainda que tentou desviar da moto jogando o caminhão para a esquerda, mas não conseguiu.
O motociclista foi levado para o Pronto Socorro de Alegre, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista foi levado para a delegacia, submetido ao teste de bafômetro que constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica.
O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.