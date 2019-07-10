Motociclista morre em acidente em Cachoeiro

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na ES 164, rodovia que liga, no início da noite desta terça-feira (09). Ele bateu de frente com um caminhão, próximo a uma marmoraria do bairro Village da Luz, na saída de Cachoeiro.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 18h, mas constatou a morte da vítima no local. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito na via ficou lento por conta do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada.