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Acidente

Motociclista morre em acidente em Cachoeiro

Ele bateu de frente com um caminhão, próximo a uma marmoraria do bairro Village da Luz, na saída de Cachoeiro

Publicado em 

09 jul 2019 às 23:18

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 23:18

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no início da noite desta terça-feira (09). Ele bateu de frente com um caminhão, próximo a uma marmoraria do bairro Village da Luz, na saída de Cachoeiro.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por volta das 18h, mas constatou a morte da vítima no local. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito na via ficou lento por conta do acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada.

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