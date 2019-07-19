Acidente

Motociclista morre em acidente com ônibus em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Polícia Militar, Carlos Francisco de Souza Moreira, pilotava a moto que bateu em um ônibus

Um homem de 32 anos morreu em um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Carlos Francisco de Souza Moreira pilotava a moto que bateu em um ônibus. O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, mas o motociclista já estava morto.

A batida aconteceu por volta da 1h da madrugada, na Avenida Mauro Miranda Madureira. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista do ônibus contou aos militares que fazia o serviço de transporte de funcionários de uma empresa para suas casas e que no momento estava retornando sem passageiros. Após passar por um posto de combustíveis, ao realizar uma curva, percebeu um motociclista vindo em direção contrária e invadindo a contramão da via.

Ele contou que tentou frear para evitar a batida, mas a motocicleta bateu de frente com o coletivo. O motorista do ônibus realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Segundo familiares, Carlos Francisco de Souza Moreira era calceteiro, e morava sozinho, no bairro Zumbi.

