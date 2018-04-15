Motociclista morre após grave acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado. Vagner Monteiro Picoli estava em uma motocicleta que colidiu contra um veículo onde estava um idoso de 69 anos, que não se feriu. Um motociclista de 32 anos morreu após um grave acidente na manhã deste domingo (15), no bairro Caiçara, em, na região Sul do Estado. Vagner Monteiro Picoli estava em uma motocicleta que colidiu contra um veículo onde estava um idoso de 69 anos, que não se feriu.

Segundo a polícia, o acidente foi por volta de 8h20 na Avenida Jones dos Santos Neves. Vagner pilotava uma motocicleta modelo CBR 1000 sentido Aeroporto. Já o veículo, uma Saveiro, saía de um posto de combustível, onde parou para abastecer. Ao sair do posto e entrar na pista, o motorista da Saveiro e Vagner colidiram.

Com o impacto da batida, a motocicleta e o corpo de Vagner foram lançados no pátio do posto de combustível. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo o Corpo de Bombeiro, o idoso não se feriu, mas ficou em estado de choque com o acidente.

O corpo de Vagner foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor da Saveiro foi levado para a delegacia onde fez o teste do bafômetro que confirmou que ele não ingeriu bebida alcoólica. O idoso foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado. A Polícia Civil segue com as investigações.

OUTRO ACIDENTE

Vagner tinha o costume de realizar viagens com um grupo de motociclistas e um deles se envolveu em outro acidente quando soube do ocorrido com o colega. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este acidente aconteceu por volta das 9h30 na ES 482, na altura de Coutinho, também em Cachoeiro de Itapemirim.

O motociclista teria perdido o controle do veículo ao passar em uma curva e tombou. Ele foi encaminhado para um hospital particular. O estado de saúde dele não foi informado.