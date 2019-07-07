Motociclista morre após bater em poste em Cachoeiro

Um homem de 30 anos morreu após bater de moto contra um poste às margens da BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (07). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local.
A batida aconteceu no bairro Marbrasa, por volta das 5h30. O jovem, que somente foi identificado pelas iniciais T.S.O, seguia no sentido Muqui x Cachoeiro em uma Honda Bros 150. As causas do acidente não foram informadas. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.