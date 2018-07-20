Motociclista fica gravemente ferida em acidente em Marataízes

Uma jovem de 23 anos ficou gravemente ferida em um acidente na noite desta quinta-feira (19) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava de moto quando foi atingida por um carro.

Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu na Avenida Atlântica, em frente a um posto de combustíveis. O motorista de um Renault Clio realizou uma manobra para entrar no posto e disse que não percebeu a motociclista, que vinha no sentido oposto.

O veículo bateu de frente com a jovem Drielly da Silva Machado Bermudes, que conduzia uma Honda CB 300. A vítima foi levada para um hospital de Marataízes em estado grave com várias fraturas e transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade ela permanece na UTI.