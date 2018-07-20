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Acidente

Motociclista fica gravemente ferida em acidente em Marataízes

O motorista manobrou para entrar em posto e não percebeu a motociclista, que vinha no sentido oposto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 19:58

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 19:58

Uma jovem de 23 anos ficou gravemente ferida em um acidente na noite desta quinta-feira (19) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A vítima estava de moto quando foi atingida por um carro.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu na Avenida Atlântica, em frente a um posto de combustíveis. O motorista de um Renault Clio realizou uma manobra para entrar no posto e disse que não percebeu a motociclista, que vinha no sentido oposto.
O veículo bateu de frente com a jovem Drielly da Silva Machado Bermudes, que conduzia uma Honda CB 300. A vítima foi levada para um hospital de Marataízes em estado grave com várias fraturas e transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade ela permanece na UTI.
O motorista permaneceu no local, segundo os militares e passou por teste do bafômetro, que apontou negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi ouvido na delegacia e liberado.

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