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Motociclista fica ferido após ser atingido por boi em Castelo

Um ônibus seguia na pista e acabou batendo no animal, que foi lançado para a outra pista, onde seguia um ciclomotor

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 15:04
Santa Casa de Castelo Crédito: Divulgação Santa Casa
Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um boi na noite deste domingo (29), na localidade de Conduru, em Castelo, no Sul do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 19h na Rodovia Fued Nemer. Um ônibus seguia na pista e acabou batendo no animal, que foi lançado para a outra pista, onde seguia um ciclomotor.
O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância que passava no local na hora do acidente.
Ele foi levado para a Santa Casa Castelense, mas não permanece internado. Não há informação sobre o que aconteceu com o boi. Nenhum ocupante do ônibus se feriu. As causas do acidente serão apuradas.

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