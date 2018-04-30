Motociclista fica ferido após ser atingido por boi em Castelo

Santa Casa de Castelo Crédito: Divulgação Santa Casa

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um boi na noite deste domingo (29), na localidade de Conduru, em Castelo, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta das 19h na Rodovia Fued Nemer. Um ônibus seguia na pista e acabou batendo no animal, que foi lançado para a outra pista, onde seguia um ciclomotor.

O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância que passava no local na hora do acidente.