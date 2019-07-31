Home
Motociclista é flagrado fazendo "Superman" na ES 482, em Cachoeiro

A infração é passível de multa e suspensão do direito de dirigir.

Gazeta Online

Publicado em 31 de julho de 2019 às 16:51

 - Atualizado há 6 anos

Um motociclista foi flagrado fazendo uma manobra proibida conhecida com "Superman" na Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Estado. O vídeo foi enviado ao Gazeta Online por um internauta. Na manobra, o motociclista deita sobre a moto para "cortar" o vento.

A Polícia Militar informou que, de acordo com o Art. 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o condutor que faz malabarismo ou equilibra-se em apenas uma roda, comete infração gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir.

