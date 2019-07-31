Motociclista é flagrado fazendo "Superman" na ES 482, em Cachoeiro

Um motociclista foi flagrado fazendo uma manobra proibida conhecida com "Superman" na Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Estado. O vídeo foi enviado ao Gazeta Online por um internauta. Na manobra, o motociclista deita sobre a moto para "cortar" o vento.
A Polícia Militar informou que, de acordo com o Art. 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o condutor que faz malabarismo ou equilibra-se em apenas uma roda, comete infração gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir.