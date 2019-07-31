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Infração gravíssima

Motociclista é flagrado fazendo "Superman" na ES 482, em Cachoeiro

A infração é passível de multa e suspensão do direito de dirigir.

Publicado em 

31 jul 2019 às 16:51

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 16:51

Um motociclista foi flagrado fazendo uma manobra proibida conhecida com "Superman" na Rodovia ES 482, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Alegre, no Sul do Estado. O vídeo foi enviado ao Gazeta Online por um internauta. Na manobra, o motociclista deita sobre a moto para "cortar" o vento.
A Polícia Militar informou que, de acordo com o Art. 244 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o condutor que faz malabarismo ou equilibra-se em apenas uma roda, comete infração gravíssima, passível de multa e suspensão do direito de dirigir.

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