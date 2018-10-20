Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motociclista bate em pedra e morre em Iconha

Ildo Justino Rigone Entringer seguia de moto, quando colidiu contra o muro de pedra, no quilômetro 29 da rodovia ES 375
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 23:50

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 23:50

Homem morre após bater moto contra muro de pedra em Iconha Crédito: Internauta | Gazeta Online
O produtor rural Ildo Justino Rigone Entringer, de 48 anos morreu após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 13 horas, no quilômetro 29  da rodovia ES 375, na altura da localidade de Duas Barras, em Iconha, no Sul do Estado. O impacto da batida foi tão forte que ele morreu no local.
De acordo com a Polícia Militar, Ildo seguia em uma moto, quando colidiu contra o muro de pedra. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo do produtor rural.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo de Ildo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
> Pai e filho são encontrados mortos em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados