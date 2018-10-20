Motociclista bate em pedra e morre em Iconha

O produtor rural Ildo Justino Rigone Entringer, de 48 anos morreu após se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 13 horas, no quilômetro 29 da rodovia ES 375, na altura da localidade de Duas Barras, em Iconha, no Sul do Estado. O impacto da batida foi tão forte que ele morreu no local.
De acordo com a Polícia Militar, Ildo seguia em uma moto, quando colidiu contra o muro de pedra. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo do produtor rural.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo de Ildo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.