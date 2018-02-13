Moto atropela criança em Cachoeiro de Itapemirim

Um menino de nove anos foi atropelado por uma motocicleta no início da noite desta segunda-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Apesar de acionada pela reportagem, a Polícia Militar não informou se o motociclista parou para prestar socorro ou se fugiu do local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atropelamento foi na Linha Vermelha, na altura do bairro Zumbi. A criança foi socorrida pelo resgate e levada para o Hospital Infantil São Francisco de Assis, onde foi atendida e recebeu alta na manhã desta terça-feira (13).
O caso será encaminhado para a Delegacia de Infrações Penais e Outras.