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Acidente na BR 482

Mortes em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem em estado grave

Os alunos voltavam de um passeio em comemoração ao Dia das Crianças, em um sítio de Guaçuí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 17:27

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 17:27

Pneu de Kombi estourou; veículo rodou na pista e colidiu contra uma árvore Crédito: Beatriz Caliman
Três alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí, no Caparaó capixaba, permanecem em estado grave após o acidente com a Kombi em que estavam, ocorrido nesta quinta-feira (11), quando retornavam de uma comemoração do Dia das Crianças. Dois alunos morreram logo após o acidente: Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos. Nove pessoas ficaram feridas. 
ESTADO DE SAÚDE
Dos nove feridos no acidente, seis tiveram alta nesta sexta-feira (12). No entanto, um permanece em estado grave na Santa Casa de Guaçuí, e dois irmãos seguem internados no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade nesta sexta-feira (12) é de que eles sofreram politraumatismos e seguem internados em coma induzido na UTI, em estado grave, mas estável.
O ACIDENTE
Crédito: Internauta | Gazeta Online
Onze pessoas, entre funcionários e estudantes, estavam no veículo da associação, uma Kombi, retornando de um passeio em um sítio, que fica a 2 quilômetros da sede de Guaçuí. O motorista contou à polícia que o pneu estourou, perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu contra uma árvore, do outro lado da pista.
> Caminhão pega fogo na BR 482 em Alegre
As causas do acidente estão sendo investigadas pela delegacia de Guaçuí. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias. Todos os eventos que estavam marcados em Guaçuí para comemorar o 12 de outubro foram adiados para o próximo final de semana.
Em nota, a Apae de Guaçuí lamentou o caso. Toda a equipe APAE, representada pelo nosso presidente Marcos Luiz Jauhar, sente com muita tristeza e pesar esse momento. Agradecemos todo o apoio e pedimos orações para aqueles que ficam, dissera em nota, por meio das redes sociais da associação.
> Carro fica pendurado em ponte na BR 101

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