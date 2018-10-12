Mortes em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem em estado grave

Pneu de Kombi estourou; veículo rodou na pista e colidiu contra uma árvore Crédito: Beatriz Caliman

Três alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí , no Caparaó capixaba, permanecem em estado grave após o acidente com a Kombi em que estavam, ocorrido nesta quinta-feira (11), quando retornavam de uma comemoração do Dia das Crianças. Dois alunos morreram logo após o acidente: Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos. Nove pessoas ficaram feridas.

ESTADO DE SAÚDE

Dos nove feridos no acidente, seis tiveram alta nesta sexta-feira (12). No entanto, um permanece em estado grave na Santa Casa de Guaçuí, e dois irmãos seguem internados no Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade nesta sexta-feira (12) é de que eles sofreram politraumatismos e seguem internados em coma induzido na UTI, em estado grave, mas estável.

O ACIDENTE

Crédito: Internauta | Gazeta Online

Onze pessoas, entre funcionários e estudantes, estavam no veículo da associação, uma Kombi, retornando de um passeio em um sítio, que fica a 2 quilômetros da sede de Guaçuí. O motorista contou à polícia que o pneu estourou, perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu contra uma árvore, do outro lado da pista.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela delegacia de Guaçuí. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias. Todos os eventos que estavam marcados em Guaçuí para comemorar o 12 de outubro foram adiados para o próximo final de semana.