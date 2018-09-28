Mortes de cães e gatos assustam moradores de Iriri

A aposentada Mércia Braga está assustada, ela tem duas cadelas da raça Chau Chau Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Moradores do balneário de Iriri, em Anchieta , no Litoral Sul, estão assustados com a morte e o desaparecimento de cães e gatos. Em apenas 10 dias, 25 animais foram vítimas. Um deles corre risco de ficar paralítico. A suspeita é de que eles estão sendo envenenados com chumbinho.

A comerciante Maria Luiza tem uma cadela, a Madonna, que está internada em estado grave. Ela teve várias convulsões. Ela corre o risco de ficar paralítica das partes traseiras e eu espero que não aconteça. Ela continua internada. Por enquanto, a gente ainda não sabe que tipo de veneno que é usado, mas a gente acredita que normalmente é chumbinho, aquele veneno para matar rato , contou.

A maioria das mortes e desaparecimentos foi registrada na região central de Iriri. O radialista Marcos Vilhena está preocupado com a situação. Nós temos aqui no balneário de Iriri alguns cachorros soltos, que as pessoas abandonam. Eu cuido dos animais e aí tem pessoas que não gostam desse tipo de ação. Ficam com raiva da gente, que alimenta os animais, e vão descontar em cima dos animais, disse.

A aposentada Mércia Braga está assustada. Ela tem duas cadelas da raça raça Chow Chow, uma de 12 e outras de nove anos. As duas não saem da coleira, o medo é muito grande até de sair com os animais e acontecer alguma coisa com eles. O passeio das cachorras mudou totalmente, a gente agora traz eles mais controlados. Antes elas passeavam na orla sozinha".

Matar e maltratar animais é crime. Se a morte for causada por envenenamento, a pena prevista para os envolvidos é de prisão de três meses a um ano. Além do pagamento de multa.

POLÍCIA CIVIL