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Sul do ES

Morre trabalhador que sofreu acidente em pedreira em Cachoeiro

Outros duas pessoas se feriram e foram hospitalizadas

Publicado em 01 de Março de 2018 às 13:34

Publicado em 

01 mar 2018 às 13:34
Um dos trabalhadores que ficou ferido após um acidente em uma empresa de extração de mármore e granito morreu. João Batista Madeira, 62 anos, não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas ficaram feridas. A pedreira está localizada no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Parte de uma pedra se desprendeu e caiu sobre os funcionários que trabalhavam no local.
O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (28) e as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia. Os dois trabalhadores que se feriram seguem internados. 
O secretário de Saúde e Previdência do Sindicato dos Trabalhadores do setor de Mármore e Granito no Estado (Sindimármore), Aguinaldo Grillo, esteve no local e contou como o acidente aconteceu. “Na hora de tirar o bloco na pedreira, o bloco estava trincado. Uma parte saiu do paredão e eles recolheram. A outra parte, debaixo, ficou agarrada. Com a vibração, ela se soltou e atingiu os trabalhadores que estão em observação na Santa Casa”, afirmou.
Segundo Grillo, o sindicato retorna nesta quinta-feira (01) à empresa e vai emitir ofício e encaminhar ao Ministério do Trabalho.
Empresa foi fiscalizada em dezembro
O Sindicato dos Trabalhadores do setor de Mármore e Granito no Estado (Sindimármore) solicitou ao Ministério do Trabalho, em dezembro de 2017, uma fiscalização nesta empresa pois os trabalhadores acreditavam que parte de uma pedra apresentava risco de cair.
O auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Marcell Fernandes Santana disse que a fiscalização foi realizada logo após receber o pedido. Um engenheiro avaliou o local e considerou que estava seguro.
“Nós fomos na empresa e notificamos a apresentar documentos. Solicitamos toda a documentação da legislação do trabalho, inclusive laudo de estabilidade do maciço e no dia 27 de dezembro saiu o resultado onde um engenheiro contratado por eles. No laudo de estabilidade do maciço deu um valor que ele estava estável e a gente acreditou”, disse.
O auditor ainda contou que durante o processo de auditoria foram lavrados nove autos de infração.
“Os autos de infração são referente a itens que estavam fora da conformidade para oferecer segurança para os trabalhadores. A maioria eles já regularizaram durante o processo de auditoria. A gente vai, notifica, dá um prazo e a gente retorno ou a empresa apresenta para a gente documentos em dia e provas de que foram cumpridas essas notificações”, finalizou.
O Ministério vai fazer uma fiscalização para apurar as causas do acidente.
 

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