Morre segunda vítima de acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Acidente em Rio Novo do Sul, na manhã desta terça-feira (20) Crédito: Lindomar Contaiffer

Morreu na tarde desta terça-feira (20) a vítima socorrida em um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de uma empresa de telecomunicação. A batida aconteceu durante a manhã na BR 101, em Rio Novo do Sul

Welton Silva Anchesqui estava no carona do Fiat Uno. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido com várias fraturas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, que morava na Serra, não resistiu e morreu durante a tarde. O motorista do veículo, Marcos Antônio Ribeiro Soares Neto, de 24 anos, também morador da Serra, morreu no local do acidente.

As vítimas trabalhavam em uma empresa de telecomunicações, localizada em Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com a empresa, eles se dirigiam para o Sul do Estado para atender um cliente e retornariam nesta quarta-feira (21).