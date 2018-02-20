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Acidente

Morre segunda vítima de acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Welton Silva Anchesqui estava no carona do Fiat Uno. Ele foi socorrido com várias fraturas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 20:59

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 20:59

Acidente em Rio Novo do Sul, na manhã desta terça-feira (20) Crédito: Lindomar Contaiffer
Morreu na tarde desta terça-feira (20) a vítima socorrida em um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de uma empresa de telecomunicação. A batida aconteceu durante a manhã na BR 101, em Rio Novo do Sul.
Welton Silva Anchesqui estava no carona do Fiat Uno. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido com várias fraturas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima, que morava na Serra, não resistiu e morreu durante a tarde. O motorista do veículo, Marcos Antônio Ribeiro Soares Neto, de 24 anos, também morador da Serra, morreu no local do acidente.
As vítimas trabalhavam em uma empresa de telecomunicações, localizada em Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com a empresa, eles se dirigiam para o Sul do Estado para atender um cliente e retornariam nesta quarta-feira (21).
O Fiat Uno seguia no sentido Sul quando o motorista fez uma ultrapassagem, perdeu o controle do carro em uma curva e bateu de frente com a carreta. O motorista da carreta nada sofreu. O trânsito ficou em sistema pare e siga até às 14h20, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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