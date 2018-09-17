Após nove dias internada em estado grave, morreu nesta segunda-feira (17) Alice Chicon Guedes, de 7 anos. A menina sofreu um acidente de carro no último dia 8, na BR 101, em
, Sul do Estado. Ela estava com o pai, a mãe e a irmã, Laura Chicon Guedes, de 10 anos, que havia morrido no local.
Alice estava internada na UTI em estado grave desde o acidente no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Na última sexta-feira, a família foi informada que a criança apresentava inatividade cerebral e requeria um tempo de 48h para reconhecimento e confirmação.
Segundo o hospital, ela teve falência múltipla dos órgãos às 10h40. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.
A mãe da menina, Leiliane Forlan Chicon, permanece internada em estado grave em UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A menina é filha de servidores da prefeitura de Iconha e estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Assis. Por conta do consternamento geral da comunidade iconhense e o sentimento de solidariedade e dor, o prefeito, João Paganini, decretou luto de três dias. As aulas na unidade de foram suspensas nesta terça-feira (18) no turno matutino.
Por conta da morte da irmã, Laura, a prefeitura também decretou luto oficial de três dias. O corpo será sepultado às 9 horas, em Iconha.
O ACIDENTE
O acidente aconteceu no quilômetro 374 da BR 101, próximo à área de eventos Ascames. O veículo VW Gol, de cor vermelha, onde estava a família era conduzido pelo pai, Fábio Polastreli Guedes. Ele perdeu o controle na pista e colidiu com o carro contra uma árvore. Laura, que dormia no momento da batida, morreu na hora.
Morre segunda criança envolvida em grave acidente na BR 101 em Iconha