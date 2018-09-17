Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Morre segunda criança envolvida em grave acidente na BR 101 em Iconha
Estradas

Morre segunda criança envolvida em grave acidente na BR 101 em Iconha

Alice Chicon Guedes, de 7 anos, estava internada na UTI desde o dia do acidente, ocorrido em 8 de setembro; a irmã dela, de 10 anos, morreu na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 19:44

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:44

As irmãs Laura e Alice, vítimas de grave acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após nove dias internada em estado grave, morreu nesta segunda-feira (17) Alice Chicon Guedes, de 7 anos. A menina sofreu um acidente de carro no último dia 8, na BR 101, em
Iconha
, Sul do Estado. Ela estava com o pai, a mãe e a irmã, Laura Chicon Guedes, de 10 anos, que havia morrido no local.
Alice estava internada na UTI em estado grave desde o acidente no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. Na última sexta-feira, a família foi informada que a criança apresentava inatividade cerebral e requeria um tempo de 48h para reconhecimento e confirmação.
Segundo o hospital, ela teve falência múltipla dos órgãos às 10h40. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. 
A mãe da menina, Leiliane Forlan Chicon, permanece internada em estado grave em UTI da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. 
 A menina é filha de servidores da prefeitura de Iconha e estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Assis. Por conta do consternamento geral da comunidade iconhense e o sentimento de solidariedade e dor, o prefeito, João Paganini, decretou luto de três dias. As aulas na unidade de foram suspensas nesta terça-feira (18) no turno matutino.
Por conta da morte da irmã, Laura, a prefeitura também decretou luto oficial de três dias. O corpo será sepultado às 9 horas, em Iconha.
O ACIDENTE
Laura Chicon Guedes (foto) morreu a hora; a irmã Alice Chicon Guedes, de 7 anos, morreu nesta segunda-feira Crédito: Reprodução
O acidente aconteceu no quilômetro 374 da BR 101, próximo à área de eventos Ascames. O veículo VW Gol, de cor vermelha, onde estava a família era conduzido pelo pai, Fábio Polastreli Guedes. Ele perdeu o controle na pista e colidiu com o carro contra uma árvore. Laura, que dormia no momento da batida, morreu na hora.
Morre segunda criança envolvida em grave acidente na BR 101 em Iconha

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados