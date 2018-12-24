Morre mulher que teve 65% queimado em Cachoeiro

Após 20 dias internada na UTI de um hospital na Grande Vitória, morreu na madrugada desta segunda-feira (24) a dona de casa Franciele Morais, 22, anos, que teve 65% do corpo queimado. No dia 4 de dezembro ela sofreu um acidente depois de acender um fogareiro à álcool, em, Sul do Estado.

. A mulher sofreu queimaduras de segundo grau, foi socorrida por uma vizinha para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e depois transferida para a Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Na unidade, a dona de casa contraiu uma infecção e não resistiu.

O marido da dona de casa, Willian Ferreira, de 29 anos, contou que a esposa fazia o jantar quando o acidente aconteceu. Ele disse que estavam desempregados, sem gás de cozinha e recebendo ajuda de familiares.

Para cozinhar, eles improvisaram um fogareiro à álcool, mas quando a mulher manuseou o fogão quente, não teria visto uma faísca e houve uma explosão que a queimou. Franciele Morais, era mãe de três filhos. O corpo será velado na Igreja Batista do Gilson Carone. O horário ainda não foi informado.