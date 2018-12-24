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Acidente

Morre mulher que teve 65% queimado em Cachoeiro

No dia 4 de dezembro dona de casa sofreu queimaduras de segundo grau depois de um acidente com um fogareiro

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 20:59
Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Após 20 dias internada na UTI de um hospital na Grande Vitória, morreu na madrugada desta segunda-feira (24) a dona de casa Franciele Morais, 22, anos, que teve 65% do corpo queimado. No dia 4 de dezembro ela sofreu um acidente depois de acender um fogareiro à álcool, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado.
O acidente aconteceu durante a noite, em um conjunto habitacional no bairro Gilson Carone. A mulher sofreu queimaduras de segundo grau, foi socorrida por uma vizinha para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e depois transferida para a Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Na unidade, a dona de casa contraiu uma infecção e não resistiu.
Morrer mulher que teve 65 por cento do corpo queimado em Cachoeiro
O marido da dona de casa, Willian Ferreira, de 29 anos, contou que a esposa fazia o jantar quando o acidente aconteceu. Ele disse que estavam desempregados, sem gás de cozinha e recebendo ajuda de familiares.
Para cozinhar, eles improvisaram um fogareiro à álcool, mas quando a mulher manuseou o fogão quente, não teria visto uma faísca e houve uma explosão que a queimou. Franciele Morais, era mãe de três filhos. O corpo será velado na Igreja Batista do Gilson Carone. O horário ainda não foi informado.

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