Morre jovem que teve carro atingido por bandidos em fuga no Sul do ES

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Pedro dirigia um Volkswagen Gol, sentido Castelo, quando foi atingido de frente por assaltantes, que fugiam da polícia, em um Ford Fiesta. O vendedor Pedro Carias Nascimento, 27 anos, morreu nesta sexta-feira (16) depois de sofrer um grave acidente na rodovia Fued Nemer, em, no Sul do Estado. Pedro dirigia um Volkswagen Gol, sentido Castelo, quando foi atingido de frente por assaltantes, que fugiam da polícia, em um Ford Fiesta.

O acidente aconteceu às 15h30 na altura da localidade Usina São Miguel. Segundo familiares, Pedro, que é morador de Castelo, retornava de um passeio com a namorada. Ele havia visitado parentes em Pacotuba, distrito de Cachoeiro. . Segundo familiares, Pedro, que é morador de Castelo, retornava de um passeio com a namorada. Ele havia visitado parentes em Pacotuba, distrito de Cachoeiro.

O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Pedro Carias não resistiu e faleceu durante a noite. Já a namorada recebeu alta neste sábado.

O corpo do jovem foi velado na capela mortuária de Castelo e o sepultamento foi realizado no cemitério municipal às 16h. Pedro Carias atuava como vendedor de uma empresa de mármore e granito.

A PERSEGUIÇÃO

Pedro Carias Nascimento, 27 anos, era vendedor e morava em Castelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A perseguição, segundo a Polícia Militar, começou no bairro Vila Barbosa, em Castelo. Eles recebem a informação de que dois assaltantes em um Ford Fiesta, de modelo antigo, estavam armados e haviam assaltado a Mercearia Vila Barbosa. Os militares encontraram os suspeitos, que começaram a fugir em alta velocidade sentido a Cachoeiro de Itapemirim.

Na altura da localidade Usina São Miguel, os bandidos acabaram batendo de frente com o Gol. Segundo a polícia, os criminosos foram identificados como Gleyson Miranda de Mattos e Paulo Cesar de Almeida Junior, ambos moradores do bairro Gilson Carone em Cachoeiro.

Com eles foi apreendido um revólver Taurus calibre .38 com numeração raspada, três munições do mesmo calibre. Os criminosos também foram encaminhados para o hospital, onde receberam atendimento. Eles foram encaminhados para a delegacia e permanecem presos.

Do assalto ao supermercado, eles levaram um cordão de ouro, R$100,00 em dinheiro do caixa e um celular. Somente o celular foi recuperado, após ser rastreado e localizado na via no bairro Niterói, Castelo.