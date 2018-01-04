  Morando ou de férias no Litoral Sul? Veja a programação de eventos
Verão 2018

Morando ou de férias no Litoral Sul? Veja a programação de eventos

Confira o que fazer neste fim de semana em Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 14:25

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 14:25

Shows, atividades esportivas e festival gastronômico fazem parte da programação para este fim de semana nas praias de Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy. Os eventos começam nesta quinta-feira (04).
Confira a programação:
QUINTA-FEIRA (04)
Anchieta
19h30  Zumba na Praia Central
Piúma 
20h - Lual, próximo ao Sete Lagoas 
Renato Casa Nova, Fernanda e Paulo Victor 
Presidente Kennedy
Sede  Praça Manoel Fricks Jordão (durante a Feira Livre)
18h  TUNICO DA VILA (foto principal)
21h  Marcelo Ribeiro e Banda da Polícia Militar ES
SEXTA-FEIRA (05)
Anchieta
19h30  Zumba na Praia Central
Itapemirim
Itaoca
16H - Banda Auge
18h  Banda MC6
Itaipava
21h  Michele Freire
23h - Banda Comichão
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
09h - 1° Moto Encontro Lagoa do Siri-ES
21h - Banda Agita Aê
23h - Banda Casaca
Piúma
Praça Dona Carmem
20h  -  Banda Banupd
22h - Diego Fernandes  
Presidente Kennedy
Praia de Marobá
18h - Copa Beach Soccer das Comunidades Feminino
22h  Banda Os Capixabas
SÁBADO (06) 
Anchieta
10h - Zumba na Praia de Ubu
16h  Zumba na Praia de Castelhanos
Itapemirim
Foto: Reprodução/Facebook Beto Kauê

Beto Kauê é um dos destaques de Itapemirim neste sábado

Praia da Gamboa
11h  Banda Chem Em Em
14h - Banda Santaréns
Itaipava
15h - Banda Cadilac de Luxo
17h - Beto Kauê
Itaoca
21h - Wander Leal
23h - Musical Prateado
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
11h - Música com Marcelo Moraes
13h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Janaina Temporim
15h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Tiago Cotta
17h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller/ Matheus Souza
19h - Apresentação Grupo de Capoeira da APAE
19h - Igor Sartori
21h - David Babim
23h - Léo Lima
Presidente Kennedy
Comunidade de São Paulo
06h - Trilha Ecológica - Subida do Maciço Rochoso
Praia das Neves
14h  Banda Toma Aê
Praia de Marobá
18h  Copa Beach Soccer das Comunidades Masculino
22h  Banda MC6
DOMINGO (06)
Anchieta
10h  Zumba na Praia de Castelhanos
16h  Zumba na Praia Costa Azul
Itapemirim
Itaipava
15 h - Barrozinho
Itaoca
15h  Garotos Tradição
17h  Banda Agitaê
Praia da Gamboa
11h - Banda Talentos
14h - Banda Astral
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
11h - Nana Acústico
13h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Magnólia Marvila
15h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Joelma
17h - Ary Ferraz
19h - Celsinho
Presidente Kennedy
Praia de Marobá
14h  Projeto Feijoada e Banda Auge
Praia das Neves
14h  Banda Flay

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

