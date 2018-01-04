Morando ou de férias no Litoral Sul? Veja a programação de eventos

Shows, atividades esportivas e festival gastronômico fazem parte da programação para este fim de semana nas praias de Anchieta, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Presidente Kennedy. Os eventos começam nesta quinta-feira (04).
Confira a programação:
QUINTA-FEIRA (04)
Anchieta
19h30 Zumba na Praia Central
Piúma
20h - Lual, próximo ao Sete Lagoas
Renato Casa Nova, Fernanda e Paulo Victor
Presidente Kennedy
Sede Praça Manoel Fricks Jordão (durante a Feira Livre)
18h TUNICO DA VILA (foto principal)
21h Marcelo Ribeiro e Banda da Polícia Militar ES
SEXTA-FEIRA (05)
Anchieta
19h30 Zumba na Praia Central
Itapemirim
Itaoca
16H - Banda Auge
18h Banda MC6
Itaipava
21h Michele Freire
23h - Banda Comichão
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
09h - 1° Moto Encontro Lagoa do Siri-ES
21h - Banda Agita Aê
23h - Banda Casaca
Piúma
Praça Dona Carmem
20h - Banda Banupd
22h - Diego Fernandes
Presidente Kennedy
Praia de Marobá
18h - Copa Beach Soccer das Comunidades Feminino
22h Banda Os Capixabas
SÁBADO (06)
Anchieta
10h - Zumba na Praia de Ubu
16h Zumba na Praia de Castelhanos
Itapemirim
Foto: Reprodução/Facebook Beto Kauê
Beto Kauê é um dos destaques de Itapemirim neste sábado
11h Banda Chem Em Em
14h - Banda Santaréns
Itaipava
15h - Banda Cadilac de Luxo
17h - Beto Kauê
Itaoca
21h - Wander Leal
23h - Musical Prateado
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
11h - Música com Marcelo Moraes
13h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Janaina Temporim
15h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Tiago Cotta
17h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller/ Matheus Souza
19h - Apresentação Grupo de Capoeira da APAE
19h - Igor Sartori
21h - David Babim
23h - Léo Lima
Presidente Kennedy
Comunidade de São Paulo
06h - Trilha Ecológica - Subida do Maciço Rochoso
Praia das Neves
14h Banda Toma Aê
Praia de Marobá
18h Copa Beach Soccer das Comunidades Masculino
22h Banda MC6
DOMINGO (06)
Anchieta
10h Zumba na Praia de Castelhanos
16h Zumba na Praia Costa Azul
Itapemirim
Itaipava
15 h - Barrozinho
Itaoca
15h Garotos Tradição
17h Banda Agitaê
Praia da Gamboa
11h - Banda Talentos
14h - Banda Astral
Marataízes
Festival Gastronômico Lagoa do Siri na Lagoa do Siri
11h - Nana Acústico
13h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Magnólia Marvila
15h - Aula Show de Gastronomia - Chef Alessandro Eller / Joelma
17h - Ary Ferraz
19h - Celsinho
Presidente Kennedy
Praia de Marobá
14h Projeto Feijoada e Banda Auge
Praia das Neves
14h Banda Flay