Moradores reclamam do corte de castanheiras na orla de Piúma

As castanheiras estão espalhadas por vários lugares da praia. Algumas estão sendo retiradas da orla, por prejudicar a restinga

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 16:43 - Atualizado há 6 anos

Elas são as queridinhas de muitos turistas que frequentam o balneário de Piúma, no Litoral Sul do Estado, por causa da sombra que proporcionam. As castanheiras estão espalhadas por várias lugares da praia, mas, agora, algumas estão sendo retiradas da orla - que está danificada por causa de erosões e ressaca do mar.

Os moradores começaram a registrar os cortes das árvores nesta terça-feira (08), na avenida Beira Mar, e questionaram em redes sociais o porquê de retirar as castanheiras, que são muito procuradas, principalmente, durante o verão por quem frequenta a praia.

Moradores reclamam do corte de castanheiras da orla em Piúma Crédito: Divulgação

A Alessandra Zouen, que é corretora de imóveis na cidade, disse que tem muita gente comentando sobre o caso na cidade e muita gente está insatisfeita. “O pessoal está indignado. Além da beleza, as castanheiras dão sombra para os turistas e para a gente que frequenta a praia. Não dá pra imaginar Piúma sem as castanheiras.”

O João Ricardo tem um comércio em frente a praia e também lamentou o corte. “Eu prefiro Piúma com as castanheiras, por causa da ornamentação e da sombra que elas fazem.”

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que tem a autorização do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para fazer os cortes e que as castanheiras prejudicam o crescimento da restinga, que ajuda a conter a erosão. Explicou também que algumas estavam atrapalhando na iluminação do local.

EROSÃO

A orla de Piúma ainda sofre com os efeitos das erosões que destruíram o calçadão e parte da avenida Beira Mar. Em março deste ano, foi assinado o convênio com o Governo do Estado, para a construção do muro de contenção e a recuperação do asfalto, da calçada e da ciclovia, mas a obra ainda não começou.

A erosão que atingiu parte da praia central começou em 2003, mas, a partir de 2017, os danos foram maiores e postes, quiosques e coqueiros ameaçavam cair.

OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ORLA

A obra de recuperação da orla vai levar em média nove meses para ficar pronta e o valor do convênio é de R$ 4.619.334,90, que serão usados para construir 780 metros de muro de contenção, 1.960 metros de meio-fio, 37 postes com luminária, 1.177,16 m² de recuperação da via, 680,51 metros de corrimão, três deques de madeira, além do calçadão com rampas de acessibilidade e ciclovia.

