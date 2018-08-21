Moradores reclamam de obra abandonada em calçadão de Cachoeiro

Um dos quatros quiosques concluídos que está abandonado Crédito: Reprodução / Tv Gazeta Sul

Calçadão, ciclovia, mini academia, playground, quiosques, banheiros com acessibilidade e deck para pescaria. Tudo isso foi construído na altura dos bairros Rubem Braga e Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim , às margens do Rio Itapemirim, em 2013. Mas desde 2014, os moradores da região começaram a reclamar que o local está se deteriorando.

A obra, orçada em R$ 1,9 milhão, foi feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1). Uma palavra define bem o calçadão da Avenida Carlos Lindenberg: abandono. Pelo local tem cratera no meio do caminho, quiosques jogado às traças e já tem parte desmoronando. O parquinho não não dá mais para brincar, os postes que não iluminam o que deveria e a quadra de esporte está sem conservação.

A dona de casa Silvana de Paula tem medo que acidentes aconteçam. Está muito perigoso, arriscado. As crianças passam aqui para ir para a escola, muitas pessoas fazem caminhada, está muito perigoso , disse.

O calçadão tem um buraco no meio, que é uma armadilha para qualquer pessoa. Os moradores contaram que a situação da cratera piorou depois de uma chuvarada ano passado, mas esse não é o único problema. Na faixa para auxiliar o trajeto de deficiente visual foi colocado um poste bem no meio.

O artista Renato Ferreira da Costa, considera que a verba deveria ter sido melhor utilizada.Muito mal gasto porque fizeram uma coisa e ficou inacabado. Existe pontos que precisam de mais estrutura na parte de ferro, para trazer mais segurança e foi uma obra que ficou incompleta e deixou abandonado. Na verdade, foi um dinheiro que você pegou, usou e queimou, finalizou.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a Secretaria de Obras vai enviar uma equipe de manutenção para realizar os reparos necessários no calçadão e melhorar a trafegabilidade do local. E ainda que a Secretaria de Serviços Urbanos também informou que vai encaminhar hoje uma equipe com o objetivo de fazer uma avaliação da situação para realizar os trabalhos emergenciais.



