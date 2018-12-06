Moradores reclamam de capela mortuária abandonada em Castelo Crédito: Internauta

Moradores da comunidade de Aracuí, em Castelo , no Sul do Estado, reclamam do abandono da capela mortuária. Eles dizem que o local, inaugurado há pouco tempo, foi alvo de ação de vândalos. Os velórios de moradores da comunidade têm que acontecer em outros locais.

As imagens mostram que o forro de PVC está caindo, em alguns pontos já aparecem as telhas, muitas estão furadas e, quando chove, molha tudo dentro do local. As janelas estão com vidros quebrados, a porta também na mesma condição. A tampa do vaso do banheiro foi arrancada e outras peças foram quebradas.

De acordo com os moradores, o o local está servindo para usuários de drogas e prostituição. Sem condições de fazer cerimônias no espaço, quando morre uma pessoa da comunidade de Aracuí, os velórios têm que ser feitos em Castelo ou na quadra do bairro Pantanal.

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