Moradores reclamam de água suja nas torneiras do interior de Muqui

Moradores reclamam de que água chega suja em casas de interior de Muqui Crédito: Internauta Fernanda Freitas

Moradores da comunidade de São Gabriel, em Muqui , no Sul do Estado, reclamam que a água está chegando suja em suas casas. A água começou a ser tratada há aproximadamente um ano e, desde então, segundo os moradores, o problema é recorrente. Eles pedem uma solução para o problema.

A dona de casa Fernanda Freitas, de 22 anos, contou que, por causa da água, as roupas ficam sujas mesmo depois de lavadas. Tenho uma menina de sete anos em casa e não tenho coragem de dar essa água para beber. Algumas peças de roupas, quando são lavadas, estragam e outras ficam amareladas, contou.

Fernanda ainda disse que a água consumida por eles é de uma nascente que tem na comunidade. Antes pegávamos água da biquinha para beber e continuamos, porque a gente vê que essa água nossa não é própria para beber. O dia que ela vem mais clara vem fedendo a cloro e, às vezes, vem suja, como se fosse de barro. Ontem coloquei no litro e ficou parecendo Coca-Cola. A água chega do mesmo jeito na casa de outras pessoa, finalizou.

Ela ainda disse que ao procurar a Cesan, a informação que recebem é que estão resolvendo.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Cesan informou que na noite desta quarta-feira (5) precisou paralisar o fornecimento de água do sistema São Gabriel (Camará) para fazer uma manutenção emergencial nas redes. No retorno do abastecimento foi identificada alteração na cor da água. As equipes da Cesan estão atuando para normalizar o abastecimento ainda hoje.

A Companhia informou ainda que um técnico esteve na casa da cliente e o abastecimento já está normalizado. Os moradores que tiverem alguma alteração na água liguem para o 115 para colaborar no monitoramento da situação.