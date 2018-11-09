Moradores ficam preocupados após pedra rolar em Vargem Alta

Moradores do distrito de Jaciguá, em Vargem Alta , estão preocupados após duas pedras rolarem na tarde desta quinta-feira (08). Nenhuma casa chegou a ser atingida, mas cinco famílias foram orientadas a passar a noite fora de casa.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para avaliar a área e a Defesa Civil Municipal monitora a região. O aposentado Aurene José do Nascimento, 62 anos, ouviu quando as pedras caíram. Ele mora próximo ao local e a sua família é uma das cinco que tiveram que dormir fora de casa.

Estava dentro de casa e escutei um barulho, e quando saí vi que haviam duas pedras na estrada. A Defesa Civil já tinha vindo aqui em casa há uns 15 dias depois daquele vendaval. E estamos correndo perigo, porque tem outra pedra que pode atingir a minha casa e do meu genro e as daqui do lado, disse.

Oito pedras ainda correm risco de rolar. O local continua sendo monitorado.

CRIANÇAS FERIDAS APÓS LAJE DESABAR

Casa desaba em Vargem Alta Crédito: Colaborador Rael Sérgio das Neves

Duas crianças ficaram feridas após a laje de uma casa desabar na manhã desta sexta-feira (09) na localidade de Castelinho. De acordo com a Defesa Civil, no momento do incidente, além das duas crianças, que não tiveram idade divulgadas, um casal estava dentro de casa. As causas ainda são desconhecidas.

O imóvel tinha dois pavimentos, que ainda estão em fase de obras, mas a família já mora no local. O coordenador Nilson Reis esteve no local para avaliar a situação. Segundo a família, eles foram para casa de parentes. Duas crianças se machucaram e uma criança quebrou o pé. Os adultos estão em choque, mas estão bem. A casa de cima desabou e levou a da frente junto, contou.